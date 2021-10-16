После бунта заключенных в колонии Владикавказа заведено уголовное дело

СУ СКР по Северной Осетии после бунта в ИК-1 Владикавказа возбудило уголовное дел по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

Ведомство официально подтвердило сообщение о силовом подавлении бунта. Источник "КП-Ставрополь" сообщал, что группа спецназа смогла усмирить недовольных, обошлось без жертв.

Известно, что волнения вспыхнули после ссоры двух заключенных. Во время планового обыска барака они стали провоцировать своих сокамерников и других зэков на бунт. Те подхватили их идею и стали громить все подряд. В результате случилось небольшое возгорание, которое удалось оперативно потушить. В беспорядках участвовало не менее 200 человек.

Всего в ИК-1 содержатся около 600 заключенных. Это рецидивисты и преступники, совершившие тяжкие преступления.

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