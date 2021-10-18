Абоненты МТС на Ставрополье стали реже покупать смартфоны

Уровень продаж гаджетов в третьем квартале этого года снизился, но средняя цена покупки выросла - к таким выводам пришли аналитики МТС. По сравнению с прошлым годом снизился спрос на устройства Huawei и Honor и вырос - на гаджеты из премиального сегмента.

Особенно популярны в салонах МТС IPhone 11 с памятью на 128 ГБ и 64 Гб, а также Samsung AO 22 и Xiaomi Redme 9А. Правда, 40% дорогих моделей покупаются в кредит, и чаще всего рассрочку оформляют молодые люди до 30 лет.

По мнению аналитиков МТС, спросу на премиальные смартфоны на Ставрополье во многом способствует популярность блогинга. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube, за первые девять месяцев 2021 года вырос на 70% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Количество блогеров и пользователей, которые активно ведут свои аккаунты с фото и видео, постоянно растет, а для создания качественного контента необходимы смартфоны с хорошей камерой.

Всего в третьем квартале количество купленных смартфонов по цене выше 40 000 рублей выросло вполовину, и активнее всего дорогие модели покупают в Ставрополе. А вот самая высокая средняя цена покупки по региону - более 23 000 рублей - фиксируется в Кисловодске. Наиболее бюджетные смартфоны - около 16 000 рублей - приобретают в Минводах. Что касается совсем недорогих смартфонов, то их продажи снизились: до 5000 рублей - на 40%, до 10 000 - на 30%.