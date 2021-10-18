На Ставрополье из соседнего региона завезли мясо, инфицированное вирусом африканской чумы свиней

Ситуация с поступившей в Ставропольский край мясной продукцией, инфицированной вирусом африканской чумы свиней, находится под контролем регионального управления ветеринарии.

После отбора проб вся продукция была изолирована и оперативно уничтожена после получения положительных результатов исследований. Об этом рассказали в управлении.

Продукция одного из предприятий, инфицированная вирусом африканской чумы свиней, была завезена в Ставропольский край из соседнего региона.

Сразу при поступлении подозреваемой в инфицировании вирусом мясной продукции в холодильные камеры в Пятигорске, Буденновске, Георгиевске и поселке Рыздвяном Изобильненского округа были взяты пробы, которые показали наличие вируса.

В тот же день инфицированная продукция во всех холодильных камерах была уничтожена. Проведено внеплановое заседание краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Постановлениями губернатора Ставрополья в четырех районах края введен карантин.

- После отбора проб вся продукция холодильных камер была помещена на изолированное хранение и уничтожена, в розничную продажу она не поступала. Проведены все необходимые карантинные мероприятия в соответствии с законодательством: холодильные камеры продезинфицированы, отобраны пробы на качество проведения дезинфекции. Распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края не допущено, - прокомментировал первый заместитель начальника управления ветеринарии Алексей Руденко.

Обработанные холодильные камеры опечатаны и до получения результатов проб остаются пустыми. Если результат исследований проб на качество дезинфекции будет удовлетворительным, карантин будет снят.