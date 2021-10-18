На Ставрополье выросла урожайность сельскохозяйственных культур

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсудили текущую ситуацию в агропромышленном комплексе региона.

Как сообщил и.о. первого заместителя председателя правительства региона Владимир Ситников, на Ставрополье завершается второй этап уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

На сегодняшний день убрано 64% сахарной свеклы, 83% подсолнечника, около 50% кукурузы, овощей, плодов и ягод.

Урожайность значительно выше показателя прошлого года. В частности, свеклы – на 35% с прогнозируемой урожайностью 1,6 миллиона тонн, подсолнечника – на 50%.

Также планируется сбор около 700 тысяч тонн кукурузы. Таким образом общий валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 9,7 миллионов тонн.

Продолжается сев озимых культур. Работы выполнены более чем на 60%.