Рейс "Назрань-Минводы" охватил все курорты Кавминвод

Власти Ингушетии договорились с РЖД о продлении маршрута "Ласточки" в Минеральных Водах. С 9 октября поезд начал охватывать несколько городов КМВ и делать остановок на станциях Бештау, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, передает пресс-служба правительства республики.

Благодаря такому решению время пути сократилось. Например, чтобы добраться до Кисловодска, раньше надо было затратить около семи часов, пересев на другой поезд. Теперь это займет около 4,5 часов.

"Ласточка" выходит из Назрани каждый день в 6:12 часов. Поезд прибывает в Кисловодск в 10:40 и возвращается обратно в 15:49.

- На маршруте курсируют пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, - передает пресс-служба правительства Ингушетии.

Стоимость билета до Кисловодска - 463 рубля, до Минеральных Вод - 399 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. К примеру, для клиентов младше 21 года и старше 65 лет предусмотрена скидка в 30%. А если пассажир берет еще и обратный билет, он сэкономит 20%. Именинники получают скидку в 30% на четыре билета для себя и своих попутчиков (при условии единовременной покупки).