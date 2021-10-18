На Ставрополье майор полиции осужден за мошенничество

Бывший старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте майор полиции Иван Бумагин подозревается в мошенничестве.

Так, он с 2018 года по 2019 год работая в органах внутренних дел, предложил жителю Минвод оказать содействие в зачислении на военную службу по контракту в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Для этих целей Бумагин потребовал 300 тысяч рублей, которые якобы необходимы для принятия положительного решения при прохождении военно-врачебной комиссии и оформление необходимых документов.

После получения этой суммы, Бумагин потребовал дополнительно передать ему 50 тысяч рублей, которые якобы необходимы для завершения процесса оформления соответствующих документов.

При совершении преступления Бумагин бравировал имеющимися у него мнимыми связями в органах безопасности.

Выяснилось, что злоумышленник вовсе не собирался оказывать какое-либо содействие жителю Минвод. А полученные 350 тысяч рублей потратил на свои нужды. 13 марта 2021 года против Бумагина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд приговорил его к 4 годам исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.