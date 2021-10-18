Ставропольчанка публично поблагодарила бригаду скорой, которая спасла ей жизнь на улице

Горожанка выпила средства для лечения аллергии, но ей становилось все хуже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ставрополя поделилась доброй историей в сети, которая произошла с ней. Так, молодая горожанка на днях ужинала в одном из кафе, расположенном на проспекте Карла Маркса.

- Я поела пиццу с роллами и направилась к своей машине. Пока шла до автомобиля, почувствовала жжение на теле, началась аллергическая реакция, это оказался отек Квинке, - делится девушка.

Отек Квинке (ангионевротический отек, гигантская крапивница) – острая аллергическая реакция, для которой характерен мгновенный и массивный отек кожи, подкожной жировой клетчатки и слизистого эпителия.

Горожанка выпила средства для лечения аллергии, но ей становилось все хуже.

- За рулем я судорожно начала думать, как быть. К этому моменту я уже еле дышала. Ставрополь знаю плохо, так как живу в этом городе всего лишь год. По пути параллельно встретила карету скорой помощи, не зная как их остановить, поехала за ними.

Машина скорой помощи заехала на микрорайон №13, который в народе зовут «Чапаевка». К счастью, героиня этой истории тоже проживала в этом микрорайоне.

- Я бросила машину и побежала их искать. Водитель кареты скорой помощи по имени Сергей успокоил и поддержал меня. Там я дождалась медработника. Пришла милая девушка с афрокосичками. Она сделала мне укол и посоветовала, какие лекарства принять. К сожалению, я не запомнила ее имени. В этот момент у меня с собой кроме водительских прав не было никаких документов. Большая благодарность таким людям, что не дают умереть, - обратилась горожанка к ставропольским медикам, которые помогли ей в трудной ситуации.