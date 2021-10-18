«ЮгСтройИнвест» снова признали «Надежным застройщиком России»

Фото: «ЮгСтройИнвест».

На прошлой неделе строители подвели итоги уходящего года и назвали лучших, которых отметили главной общественной наградой в сфере жилищного строительства - Золотым знаком «Надежный застройщик России». Присуждают ее по результатам гражданского и государственного контроля строительным компаниям, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома точно в срок.

Фото: «ЮгСтройИнвест».

В пятый раз престижной награды удостоилась Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - в этот раз за работу сразу в трех городах: Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Напомним, в краевом столице компания реализует два масштабных проекта: микрорайон «Перспективный» и жилой комплекс «Российский».

- Сейчас рынок недвижимости находится на подъеме, во многом благодаря господдержке. Когда предложений много, на первый план выходит надёжность застройщика. Для нас это - основной принцип в работе. Мы прикладываем много усилий, чтобы оправдать доверие дольщиков и создать для них лучшие условия. Приятно получить почетную награду сразу в трёх регионах. Это общая заслуга всего многотысячного коллектива нашей компании. Хочу поблагодарить всех сотрудников «ЮгСтройИнвест» за работу и поздравить с этой заслуженной наградой! - рассказал заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

Кстати, в этом году «ЮгСтройИнвест» получил еще одну награду - премию Urban Awards 2021.

Наша справка

Группа компании «ЮгСтройИнвест» под руководством гендиректора Юрия Иванова вот уже 18 лет строит современные микрорайоны, уделяя внимание формированию в них комфортной городской среды и создавая всю необходимую социальную инфраструктуру.

Всего компания ввела в эксплуатацию около 4,5 млн квадратных метров жилья, построила 15 детских садов и 5 школ.