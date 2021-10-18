В Ставрополе бывшие сотрудники колонии обвиняются в получении взятки

Против бывшего замначальника отдела безопасности и бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставрополью возбудили уголовное дело.

Они обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с августа по октябрь 2017 года обвиняемые получили от осужденного, отбывающего наказание в колонии, взятку на сумму более 280 тысяч рублей, за приобретение мобильных телефонов и доставления их на режимную территорию.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.