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Общество18 октября 2021 15:51

В селе Томузловском построили новую амбулаторию

Площадь новой врачебной амбулатории составляет 319,6 кв.м. В ней оборудованы кабинеты приема врачей терапевта, стоматолога, акушера-гинеколога
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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В селе Томузловском Буденновского округа окончено строительство новой врачебной амбулатории.

Специалисты уже успели установить новое современное оборудование и мебель. До сегодняшнего дня более 2200 жителей села Томузловское получали медицинскую помощь в приспособленном помещении еще дореволюционной постройки.

И, конечно же, появление нового здания, построенного с учетом всех современных санитарных норм, большое событие для медиков и всех жителей села. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Площадь новой врачебной амбулатории составляет 319,6 кв.м. В ней оборудованы кабинеты приема врачей терапевта, стоматолога, акушера-гинеколога.

Также есть физиокабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также помещения функционального назначения.

Скоро здание подключат к инженерным сетям, откроются двери для пациентов. Медики уже готовятся к переезду в новое здание.