Проект бюджета на 2022 год утвержден правительством Ставрополья

Губернатор Ставрополь провел заседание правительства Ставрополья. Основной вопрос повестки – проект бюджета края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Владимир Владимиров отметил, что, оставаясь бюджетом экономического развития, проект главного финансового документа региона имеет выраженную социальную составляющую.

– Свои социальные обязательства в этом году мы выполняем полностью. Этот приоритет остается неизменным и в новом бюджетном цикле. В том числе, в 2022 году мы продолжим реализацию программы «Молодая семья», на финансирование которой в краевом бюджете предусмотрен 1 миллиард рублей. Беспрецедентная сумма – свыше 800 миллионов рублей, запланирована на обеспечение жильем детей-сирот. Также увеличены ассигнования на единовременные выплаты нашим пожилым землякам«Детям войны», – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья поручил профильным министерствам совместно с главами территорий подготовить графики работы по указанным направлениям, акцентировав внимание на выполнении основных задач в первом полугодии 2022 года.

Об основных параметрах и приоритетах проекта бюджета доложила заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко. Как прозвучало, рост доходов краевой казны в 2022 году прогнозируется на 24% по сравнению с 2019 годом.

В структуре бюджетных расходов в 2022 году одним из основных направлений остается реализация национальных проектов.

Общий объем их финансирования должен составить более 19 миллиардов рублей, из которых почти 5миллиардов – краевые средства, направляемые сверх необходимого софинансирования.

Впервые доля бюджетных инвестиций в структуре краевых расходов превысит 11,3% и составит более 17 миллиардов рублей. Как прозвучало, этот показатель является ключевым индикаторомроста региональной экономики.

Объем краевого дорожного фонда на будущий год планируется в размере 11,3 миллиарда рублей.

Традиционно высокой в бюджете является доля расходов, предусмотренных на социальную сферу– 68,3%. В том числе, в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 11 объектов образования – школ и детских садов.На организацию бесплатного питания учащихся начальных классов школ будет выделено более 1,5 миллиардов рублей.

Еще одним значимым направлением является увеличение оплаты труда работникам бюджетной сферы края. Для этого в проект краевого бюджета заложены средства в размере 2,4 миллиарда рублей.

Доходы краевой казны в 2022 году запланированы в объеме 144,8 миллиарда рублей, расходы – 150,6 миллиарда рублей.

Проект закона о бюджете края на 2022 год и плановый период утвержден членами правительства и передан в региональную Думу для парламентского рассмотрения.