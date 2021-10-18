На Ставрополье средняя цена на бензин в октябре составила 49, 95 рубля за литр

На Ставрополье средняя цена на бензин в октябре 2021 года составила 49, 95 рубля за литр. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Эксперты просмотрели цены на 23 разных заправках, учитывали различные виды топлива и высчитали среднее значение.

Бензин автомобильный марки АИ-92 в сентябре стоил 46,86 руб., бензин автомобильный марки АИ-95 - 51,64, бензин автомобильный марки АИ-98 - 58,87 руб., дизельное топливо - 48,83 руб., газовое моторное топливо - 32,95.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в нашем регионе выявили город, где можно найти самый дешевый бензин.