Цены на проезд в Ставрополе вырастут на 3-5 рублей с этой субботы

В министерстве транспорта Ставрополья сообщили, что с 23 октября в краевой столице поднимут стоимость проезда на 3-5 рублей. Соответствующий запрос перевозчики направили в администрацию города, ведомство приняло документы.

42 перевозчиков захотели увеличить стоимость проезда, но 11 из них отказали в мэрии. Они подали заявки или слишком поздно, или допустили ошибки в документах.

- Повышение тарифов будет проходить 23 и 30 октября, а затем 1, 4 и 14 ноября. Такая неравномерность связана с тем, что перевозчики обращались в разные дни, - рассказал замглавы миндора Ставропольского края Борис Борисов.

Причиной подорожания - рост цен на бензин и различные расходные материалы.