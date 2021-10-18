Один городской округ Ставрополья не смог получить паспорт готовности к зиме

В министерстве ЖКХ Ставропольского края сообщили, что 32 городских округа получили паспорта готовности к зиме. Только Невинномысск пока что не может начать отопительный сезон из-за недавней аварии на теплотрассе.

- При этом говорить о неготовности комплекса ЖКХ Невинномысска к холодам нельзя. Все работы по подготовке потребителей тепла, все плановые работы ресурсоснабжающих предприятий и городских организаций выполнены в срок и в полном объеме. Тепло стабильно подают всем потребителям города, - рассказал глава ведомства Евгений Маслов.

В Ставропольском крае уже стартовал отопительный сезон. Как рассказали в минЖКХ, пока что самой большой проблемой был прорыв трубы на теплотрассе Невинномысска. Тогда более 17 тысяч человек оказались без отопления.