Новый ясельный корпус в Кисловодске примет 40 детей уже в ноябре 2021 года

В Кисловодске завершается строительство нового ясельного корпуса детского сада №8. Расширение учреждение позволит принять 40 новых малышей уже в ноябре 2021 года. Средства на строительство выделили в рамках федеральной программы.

Сейчас строители заканчивают работу по налаживанию водопровода и электросети, устанавливают сантехнику и занимаются внутренней отделкой. Все будет готово уже к ноябрю. В Ставропольском крае разворачивается кампания строительства и капительного ремонта образовательных учреждений, в том числе - детских садов.

Например, до декабря 2021 года в регионе должны "с нуля" возвести новый детсад для 160 детей в Ставрополе.