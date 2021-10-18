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Общество18 октября 2021 21:40

Новый ясельный корпус в Кисловодске примет 40 детей уже в ноябре 2021 года

Строительство прошло по программе "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Кисловодске завершается строительство нового ясельного корпуса детского сада №8. Расширение учреждение позволит принять 40 новых малышей уже в ноябре 2021 года. Средства на строительство выделили в рамках федеральной программы.

Сейчас строители заканчивают работу по налаживанию водопровода и электросети, устанавливают сантехнику и занимаются внутренней отделкой. Все будет готово уже к ноябрю. В Ставропольском крае разворачивается кампания строительства и капительного ремонта образовательных учреждений, в том числе - детских садов.

Например, до декабря 2021 года в регионе должны "с нуля" возвести новый детсад для 160 детей в Ставрополе.