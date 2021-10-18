Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 22:12

200 тысяч ставропольцев из сел приняли участие в программе "За здоровье"

Социальный проект подразумевает диспансеризацию и профилактический осмотр жителей малых населенных пунктов региона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, за три года реализации программы "За здоровье" медицинский осмотр прошли больше 200 тысяч сельских жителей. Они получили советы врачей и прошли диспансеризацию.

- Социальный проект "За здоровье" реализуется в Ставропольском крае с 2018 года. За время действия проекта консультации медиков, а также диспансеризацию и профосмотр на местах прошли порядка 200 тыс. сельских жителей, - рассказал Владимиров.

Главной целью проекта стало повышение общего уровня здоровья жителей малых населенных пунктов. Так стало возможным вовремя обнаружить заболевания и "нанести им превентивный удар".

Также в рамках этой программы на приемы к самым разным врачам смогли попасть маломобильные категории граждан.