200 тысяч ставропольцев из сел приняли участие в программе "За здоровье"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, за три года реализации программы "За здоровье" медицинский осмотр прошли больше 200 тысяч сельских жителей. Они получили советы врачей и прошли диспансеризацию.

- Социальный проект "За здоровье" реализуется в Ставропольском крае с 2018 года. За время действия проекта консультации медиков, а также диспансеризацию и профосмотр на местах прошли порядка 200 тыс. сельских жителей, - рассказал Владимиров.

Главной целью проекта стало повышение общего уровня здоровья жителей малых населенных пунктов. Так стало возможным вовремя обнаружить заболевания и "нанести им превентивный удар".

Также в рамках этой программы на приемы к самым разным врачам смогли попасть маломобильные категории граждан.