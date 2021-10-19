На Ставрополье восстановили водовод в Изобильненском округе за 32 млн рублей

В министерстве ЖКХ Ставрополья рассказали, что власти региона завершили ремонт водовода в Изобильненском округе за 32 миллиона рублей. Теперь четыре населенных пункта могут пользоваться чистой питьевой водой.

Водовод построили около 40 лет назад, с тех пор это первый капитальный ремонт системы. Работы продолжались с прошлого года, за это время удалось заменить 2,8 км труб в районе хутора Спорный, что позволило увеличить объем подаваемого ресурса на 800 м3/ сутки.

Подачу воды наладили к хутору Спорному, поселку Рыздвяному, станице Рождественской и части села Московского. Более 13 тысяч человек теперь обеспечены питьевой водой.

- В Изобильненском горокруге завершили второй этап капитального ремонта на водоводе Изобильный-Рыздвяный-Рождественская. Реализация проекта значительно улучшит водоснабжение 13 тыс. жителей горокруга. Финансирование - 32 млн рублей - обеспечил бюджет Ставропольского края, - сказано в сообщении министерства ЖКХ.