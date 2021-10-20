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Звезды20 октября 2021 21:29

Власти Невинномысска отреставрируют 118-летний объект культурного наследия

При ремонте постараются сохранить уникальный облик фасада
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что власти города будут реставрировать здание 1903 года постройки по улице Ленина 68/35. С 1 марта 2021 года оно считается объектом культурного наследия и находится в удручающем состоянии.

- Для Невинномысска важно сохранить его историческую идентичность, оставив для будущих поколений памятные объекты, - заявил градоначальник.

Восстанавливать здание будут по всем правилам. Главной задачей является сохранения уникального облика фасада. Отметим, что раньше здесь находилась бывшее станичное правление.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о капитальном ремонте школы в Ставрополе, которой 120 лет. Дети не прекратили обучение, пока строители завершают обновление спортивного зала и фасада здания.