Суд Ставропольского края отменил решение по делу об участии в незаконном митинге

Краевой суд отменил решение по делу об участии в несанкционированном митинге в Ставрополе 31 января. Об этом гласят данные ГАС "Правосудие".

Привлекаемое лицо было в кругу, в котором собрались участники незаконной акции. По ее словам, там она оказалась случайно. Тем не менее, полицейские задержали ее.

Октябрьский районный суд Ставрополя постановил привлечь женщину к административной ответственности по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ее хотели оштрафовать на семь тысяч рублей, но лицо оспорило решение.

Краевой суд в сентябре 2021 года постановил отменить решение и отправить дело на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Ставрополя.