Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии, в результате которого погибли шесть человек.

Дело возбудили по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Во время расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса.

Следователи приступили к его допросу.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в автобусе находилось 28 пассажиров. Шесть человек погибли, один из них – ребенок. Все они были пассажирами автобуса. В пресс-службе главного управления МЧС России также рассказали о семи пострадавших.

Их с травмами доставили в Яшкульскую районную больницу, двоих в Республиканскую больницу им. П.П.Жемчуева.