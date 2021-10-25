Мэр Пятигорска отменил концерты ко Дню народного единства из-за коронавируса

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в официальном инстаграм-аккаунте об отмене всех праздничных мероприятия ко Дню народного единства.

- Сообщаю вам об отмене всех праздничных мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, - написал политик.

День народного единства отмечают 4 ноября. Однако в этом году все запланированные концерты и пр. пришлось отменить из-за эпидемиологической обстановки в регионе. Из-за количества заболевших школьников пришлось отправить на осенние каникулы досрочно, а треть работников - на "удаленку".

На 25 октября в Ставропольском крае выявили 411 случаев коронавируса. Это новый антирекорд в 2021 году.

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