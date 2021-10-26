В выходные дни с 30 октября по 7 ноября закроют торговые центры и рестораны

Губернатор Ставропольского края во время "Прямой линии" объявил, что в регионе будут выходные с 30 октября по 7 ноября. В это время большинство работников уйдут на отдых с сохранением заработной платы.

- Президент объявил выходные, все уйдут на выходные. Работать будут театры, детские сады, но в урезанном режиме. Рестораны будут работать навынос, - заявил губернатор.

Торговые центры, рынки и пр. будут закрыты. Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, как будут проходить выходные по 7 ноября в Ставропольском крае. Жители региона заволновались, что на самом деле это не отдых, а новый "замаскированный" карантин.

- С 30 октября по 7 ноября будут выходные, а не локдаун. К локдауну на сегодняшний день переходить нельзя, - заявил Владимиров.

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