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Общество27 октября 2021 8:22

На Ставрополье 27 октября установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

За вчерашний день в регионе заболело 419 человек
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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На Ставрополье растет число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 419 человек. Число заболевших достигло 96026. За вчерашний день победить болезнь смогли 471 человек. Об этом утром 27 октября сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами болезни стали 33 пациента. Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 3884. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекций губернатор региона Владимир Владимиров объявил нерабочие дни в Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 года.