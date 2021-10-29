Губернатор Ставрополья решил расширить сферу использования QR-кодов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поднял вопрос о внедрении новой системы QR-кодов в местах большого скопления людей, 29 октября 2021 года сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно новой системе кафе, культурные мероприятия и спортзалы будут доступны людям, которые предоставят QR-код о вакцинации, о перенесенном коронавирусе или актуальном ПЦР-тесте.

Владимира Владимирова беспокоит статистика зараженных коронавирусом и здоровье граждан. Он считает, что важно снизить риск заражения в общественных местах.

Напомним, в связи с указом президента России Владимира Путина на Ставрополье объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Продуктовые магазины, больницы и правоохранительные органы будут работать для обеспечения спокойствия и комфорта граждан. Что будет закрыто - читайте в материале «КП-Ставрополь».