В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 437 человек. Число зараженных в регионе достигло 97315. Об этом 30 октября сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день также скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 3984. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь за сутки смогли 239 человек.

А за весь период пандемии 76039. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что новые ограничения по коронавирусу с 30 октября 2021 года вводятся в Ставропольском крае. Ситуация с коронавирусом в нашем регионе, к сожалению, пока не улучшается. Динамика заболеваемости прирастает.