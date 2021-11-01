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Здоровье1 ноября 2021 8:30

Ставрополье обновило антирекорд заболеваемости COVID-19 c 453 инфицированными

Каждый день количество граждан с диагнозом "коронавирус" растет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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1 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в региона коронавирусом заразились еще 453 человека. Эта цифра побила абсолютный антирекорд - 445 инфицированных за день.

Общее число зараженных составило 98213 человек, всего выздоровели 76,4 тысячи граждан. На первое число нового месяца болезнь победили 129 пациентов. Однако скончались 35 человек - этот показатель не увеличивается, но и не уменьшается.

Губернатор напомнил о необходимости вакцинации и принес соболезнования родственникам и друзьям погибших от коронавируса.