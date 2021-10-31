Ставрополье установило абсолютные антирекорды по смертям от COVID-19 и числу новых заболеваний

В регионе накаляется ситуация с распространением коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае за минувшие сутки, 30 октября 2021 года, зарегистрировали невиданное за все время пандемии число новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, возглавляющий регинальный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, еще у 445 человек подтвердился ковид. Общее число выявленных случаев инфицирования с начала пандемии выросло до 97 760.

Число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось за последние 24 часа на 36. Это также новый антирекорд по смертям от COVID-19 на Ставрполье. За все время на территории региона болезнь унесла 4020 жизней.

Выздоровели за 30 октября 299 пациентов. Всего - 76 338 ставрпольцев, перенесших ковид.

- С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19, - обратил внимание глава Ставрополья. - Более 11 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день. А в целом - 838,5 тысячи человек.

В Ставропооле, как ранее писала «КП-Ставрополь», не осталось свободных коек для больных с ковидом.

- По Ставрополью в скорую помощь за госпитализаций с подозрением на ковид обращаются по 200-250 человек в сутки. Самый большой пик - в Ставрополе, где на сегодняшний день коечный фонд задействован полностью. Тяжелобольных пациентов из Ставрополя нередко приходится везти в Невинномысск и районную больницу Кочубеевского района, - рассказал главврач краевой станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

В таких условиях 30 октября было принято решение переоборудовать спортзал краевого лечебно-реабилитационного центра в Ставрополе в «красную зону» на 100 коек для инфицированных COVID-19.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Ставропольском крае дейсвуют ограничения в работе заведений, связанные с ростом числа больных коронавирусом. По распоряжению губернатора, в связи с выпущенным указом президента России Владимира Путина 20 октября 2021 года, временно прекратили работу ярмарки по продаже непродовольственных товаров, кинозалы, фитнес-центры, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, тренажерные залы, зоопарки, библиотеки и дома культуры. Кроме того, в указанный период с 23:00 до 06:00 приостановлена работа предприятий общественного питания.

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