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Происшествия1 ноября 2021 17:03

Против владельца автобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, завели уголовное дело

В аварии погибли шесть человек, в том числе - ребенок
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Предприниматель из Махачкалы, владелец пассажирского автобуса, который попал в автокатастрофу в Калмыкии, стал фигурантом уголовного дела. Тогда в ДТП погибли шесть человек, один из них - ребенок.

- Предъявлены обвинения индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по перевозкам пассажиров, и владельцу автобуса, подозреваемым по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей), - сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 02:05 24 октября, на территории Яшкульского района (на 245 км ФАД Р-216 "Астрахань - Элиста – Ставрополь"). Там Камаз столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург".

Известно, что перед выездом водитель не прошел медицинское обследование, а транспорт - технический осмотр. За это организатора рейса и владельца автобуса арестовали.