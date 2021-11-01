Министр здравоохранения края прокомментировал переоборудование роддома в COVID-госпиталь в Ставрополе

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников прокомментировал новость о будущем перепрофилировании родильного дома в Ставрополе в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Министр обратил внимание, что это было не простое решение. И прибегнуть к нему пришлось, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшается: растет заболеваемость и смертность от COVID-1.

- Уже сейчас требуются дополнительные койки, обеспеченные кислородом для тяжелых больных. Растет число рожениц больных коронавирусом. Предположительно, с 15 ноября родильное отделение ГБУЗ ГКБ СМП будет работать в режиме городского ковидного госпиталя. Хочу акцентировать - качество оказания медицинской помощи беременным, родильницам, роженицам и новорожденным не пострадает. Пациентки будут перенаправляться в перинатальные центры, которых на территории Ставрополя два, - подчеркнул министр.

Колесников утверждает, что в перинатальных центрах есть все необходимое оборудование и высокопрофессиональный медицинский персонал для оказания помощи даже самым сложным пациенткам. И мощностей этих учреждений хватит, чтобы оказать качественную помощь всем будущим мамам Ставрополя.

- А как только эпидемиологическая обстановка по COVID-19 нормализуется, родильное отделение в 4-й горбольнице снова сможет принимать пациентов по своему профилю, - рассказал Владимир Колесников.

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