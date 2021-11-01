Родильный дом в Ставрополе с 15 ноября станет COVID-госпиталем

Фото: Роддом при ГКБ СМП Ставрополь

Родильный дом при Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Ставрополе перепрофилирован в госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» представители медицинского учреждения, теперь все усилия врачей будут направлены на оказание помощи только больным COVID-19:

- С 10 ноября мы прекращаем прием. С 15 ноября мы будем работать в режиме городского ковидного госпиталя.

Подробнее о причинах переоборудования роддома в COVID-госпиталь в Ставрополе рассказал министр здравоохранения края Владимир Колесников. Он также рассказал, куда теперь будут отправлять рожениц и беременных.

Обратим внимание, что 31 октября в Ставропольском крае зарегистрировали рекордное число новых случаев заболевания ковидом – 453. Причем из этого числа 90 случаев подтвержденного заражения приходится на Ставрополь, который уже долгое время остается антилидером по ежесуточному приросту инфицированных.

Как ранее писала «КП», в больницах краевого центра не осталось места для пациентов с COVID-19. По словам главного врача Краевой станции скорой медицинской помощи Антона Фарсиянца, в регионе за одни только сутки с подозрением на ковид обращаются по 200-250 человек.

- Самый большой пик - в Ставрополе, где на сегодняшний день коечный фонд задействован полностью. Тяжелобольных пациентов из Ставрополя нередко приходится везти в Невинномысск и районную больницу Кочубеевского района, - отмечал он.

Поэтому 30 октября 2021 года было принято решение развернуть 100 дополнительных COVID-коек на базе спортивного зала краевого лечебно-реабилитационного центра в Ставрополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ставропольском крае 1 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число зараженных в крае достигло 98213 (подробнее)