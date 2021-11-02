На Ставрополье зафиксировали 460 новых случаев заражения COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в регионе заболели еще 460 человек - это на семь человек больше показателей 1 ноября. Антирекорд заболеваемости обновился уже третий раз подряд.

- Еще 135 выздоровевших выписано за вчерашний день - в целом уже 76,6 тысячи человек, - рассказал Владимиров.

За сутки погибло 36 человек. Напомним, 1 ноября суточная смертность составила 35 человек. Глава региона принес соболезнования родственникам и друзьям скончавшихся.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что родильный дом в Ставрополе перевели в режим работы ковид-госпиталя. Как рассказали "КП" представители медицинского учреждения, теперь все усилия врачей будут направлены на оказание помощи только больным COVID-19:

- С 10 ноября мы прекращаем прием. С 15 ноября мы будем работать в режиме городского ковидного госпиталя.