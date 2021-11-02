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Происшествия2 ноября 2021 9:32

В Кочубеевском округе водитель бросил двух пострадавших и сбежал с места ДТП

Машина слетела с дороги и опрокинулась, два человека пострадали
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Госавтоинспекции сообщили о ДТП в Кочубеевском муниципалитете Ставропольского края. Водитель ВАЗ-21065 вылетел с дороги, наехал на насыпь щебня и перевернулся. После этого он бросил автомобиль и двух пострадавших и скрылся с места аварии.

- С места происшествия водитель скрылся, помощь пострадавшим оказали очевидцы, которые вызвали скорую помощь. 31-летний и 18-летний местные жители получили травмы головы. Сейчас устанавливается личность и местонахождение водителя, - сказано в сообщении ведомства.

Теперь автомобилисту грозит лишение прав, сейчас проводится проверка по факту ДТП.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что против владельца автобуса, который попал в страшную аварию в Калмыкии, возбудили уголовное дело. Тогда в ДТП погибли шесть человек, в том числе - ребенок.