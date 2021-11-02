Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 9:40

5-летняя девочка попала в больницу после ДТП в Буденновском округе

Водители не уступили друг другу дорогу и столкнулись
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

5-летняя девочка и ее отец попали в больницу с тяжелыми травмами после автокатастрофы в Буденновском муниципалитете Ставропольского края. Виновницей аварии стала 47-летняя жительница края, которая не уступила дорогу.

- 1 ноября около 11 часов на 132 км автодороги "Светлоград – Благодарный – Буденновск" водитель автомобиля Лада Гранта на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступила право преимущества и допустила столкновение с автомобилем Волга, - сказано в сообщении Госавтоинспекции СК.

Пострадавшие находились в Волге. Отмечается, что ребенок находился в бустере, но не в каркасном автомобильном кресле - поэтому не удалось избежать серьезных травм. Отец и дочка госпитализированы в больницу. Правоохранители начали проверку.