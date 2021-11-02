Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 13:46

Участников картеля на Ставрополье, которые украли 887 млн, оштрафовали на 10 млн

Одна из компаний пыталась опротестовать решение надзорного ведомства, но арбитражный суд региона не позволил этого сделать
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Пресс-служба УФАС Ставропольского края сообщила, что участников нескольких картелей оштрафовали на 10,4 миллиона рублей. Такое решение вынес арбитражный суд Ставрополья.

Компания хотела опротестовать решение антимонопольного ведомства о многомиллионном штрафе и направила иск в суд. Однако ведомство осталось на стороне УФАС.

- Комиссия Ставропольского УФАС России признала ООО "Фортис" и двадцать семь других хозяйствующих субъектов осуществляющими антиконкурентный сговор. Картель выразился в сознательном отказе от конкуренции друг с другом, при участии в аукционах, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что сотрудники ведомства рассекретили сговор четырех компаний ремонта дорог, которые создали картель. Они смогли заработать на госзакупках более 887 миллионов рублей. В их числе - ООО "Фортис".

Также в сговор вошли компании ООО "Гермес-СТ", ООО "АСК-ГРУПП", ООО "АртАзимут" и ООО "СМДС ПМК". Примечательно, что все компании располагались в одном здании и пользовались одними складами.