Участников картеля на Ставрополье, которые украли 887 млн, оштрафовали на 10 млн

Пресс-служба УФАС Ставропольского края сообщила, что участников нескольких картелей оштрафовали на 10,4 миллиона рублей. Такое решение вынес арбитражный суд Ставрополья.

Компания хотела опротестовать решение антимонопольного ведомства о многомиллионном штрафе и направила иск в суд. Однако ведомство осталось на стороне УФАС.

- Комиссия Ставропольского УФАС России признала ООО "Фортис" и двадцать семь других хозяйствующих субъектов осуществляющими антиконкурентный сговор. Картель выразился в сознательном отказе от конкуренции друг с другом, при участии в аукционах, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что сотрудники ведомства рассекретили сговор четырех компаний ремонта дорог, которые создали картель. Они смогли заработать на госзакупках более 887 миллионов рублей. В их числе - ООО "Фортис".

Также в сговор вошли компании ООО "Гермес-СТ", ООО "АСК-ГРУПП", ООО "АртАзимут" и ООО "СМДС ПМК". Примечательно, что все компании располагались в одном здании и пользовались одними складами.