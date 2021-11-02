В Ставропольском крае наладят производство кислорода на деньги инвесторов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время совещания с кабмином заявил, что нужно концептуально решить вопрос обеспечения больниц медицинским кислородом. Для этого нужно наладить его производство внутри края.

- Нужна мощность, способная производить до 24 тонн медицинского кислорода в сутки. Проект должен быть осуществлен на средства инвестора с привлечением государственной поддержки. Оперативно проработайте пути для реализации этой инициативы, - обратился Владимир Владимиров к руководителям профильных министерств.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии во Владикавказе, когда в республиканской больнице произошла утечка кислорода. 9 человек погибли, не дождавшись устранения аварии.

В условиях эпидемии вопрос обеспечения медучреждений кислородом особенно актуален.