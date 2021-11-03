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Происшествия3 ноября 2021 9:22

В Ставрополе из-за водителя Range Rover пострадал 2-летний ребенок

ДТП произошло по улице Тухачевского
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Вечером 2 ноября в Ставрополе по улице Тухачевского водитель Range Rover Sport врезался в Ситроен, в ДТП пострадала 2-летняя девочка. Водитель внедорожника не уступил дорогу и въехал в заднюю часть Ситроена.

В автокресле находился маленький ребенок. В ДТП девочка получила травмы головы, к счастью, серьезных ранений удалось избежать.

- Автомобилем Рендж управлял 46-летний местный житель, который только в этом году неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима и проезд на запрещающий сигнал светофора. В момент ДТП гражданин был трезв, - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в аварии в Буденновском округе пострадала 5-летняя девочка и ее отец. Ребенка госпитализировали.