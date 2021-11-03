Массовое ДТП с 4 автомобилями произошло на въезде в Пятигорск

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вечером 2 ноября на въезде в Пятигорск столкнулись четыре автомобиля, из-за чего образовался затор по главной магистрали. Несколько человек госпитализировали в больницу с травмами.

- Водитель автомобиля Рено Логан не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21113, который по инерции выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Лексус LX 570. От удара Лексус столкнулся с движущимся впереди автомобилем Фольксваген Поло, а затем внедорожник съехал с дороги, - сказано в сообщении Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В больницу попали водитель Рено с пассажиром, а также пассажир Поло. Сейчас полиция выясняет все причины произошедшего, ждет ответов экспертизы по составу крови участников ДТП, проводит проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Ставрополе, в котором пострадала 2-летняя девочка. Водитель внедорожника не уступил дорогу и врезался в заднюю дверь Ситроена, где находилось детское кресло.