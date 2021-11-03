За 2021 год на Ставрополье умерло на 8 тысяч человек больше, чем родилось

За восемь месяцев 2021 года, с января по август, в Ставропольском крае умерло на 8460 человек больше, чем родилось. В итоге естественная убыль населения увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Такие данные предоставила федеральная служба госстатистики. По всей стране этот показатель увеличился примерно в два раза. Однако если брать СКФО, то можно отметить прирост населения на почти 26 тысяч человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о причинах разводов в Ставропольском крае. Среди самых популярных - разница мировоззрений, алкоголизм, наркомания и измены.