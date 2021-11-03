«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 300 тысяч жителей Владикавказа

Фото: Россети.

В рамках масштабной ремонтной кампании 2021 года энергетики «Россети Северный Кавказ» в Северной Осетии выполнили текущий ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Владикавказ-1».

Питающий центр введён в эксплуатацию в 1932 году. Это первая во Владикавказе центральная подстанция, сооружение которой послужило началом развития большой энергетики в республике.

Подстанция «Владикавказ-1» с тремя силовыми трансформаторами общей мощностью 65 МВА сегодня является источником электроснабжения для объектов жизнеобеспечения и социальной сферы столицы региона с численностью населения более 300 тысяч человек. Поэтому надлежащему содержанию и своевременному ремонту оборудования энергообъекта уделяется пристальное внимание.

В числе ключевых мероприятий текущего года - ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 25 и 20 МВА, трех масляных выключателей 110 кВ. На проведение работ «Россети Северный Кавказ» направили более 1,7 млн рублей.