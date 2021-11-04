В Ингушетии отказались продлевать нерабочие дни

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе находится в норме, поэтому нет никакой необходимости продлевать период нерабочих дней.

- В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни, - заявил Калиматов.

По состоянию на 4 ноября в Ингушетии зафиксировали почти 24 тысячи заражений коронавирусом, 83 из которых - за последние сутки. За весь период пандемии погибли 375 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал официальный комментарий по вопросу продления нерабочих дней в регионе.

- Решение о том – идти на такую меру или нет - мы примем в ближайшее время. Будем исходить при этом только из цифр и фактов, характеризующих динамику распространения инфекции, - сказал Владимир Владимиров.