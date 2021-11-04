Прокуратура Северной Осетии начала проверку после отключения кислорода в Архонской ЦРБ

В пресс-службе прокуратуры Северной Осетии сообщили о начале проверки информации о сбое в подаче медицинского кислорода в Архонской ЦБР. На место инцидента выехал и.о. прокурора республики Илья Иванов.

Как сообщили в Минздраве, жизни и здоровью пациентов ничто не угрожает. Их перевозят в другие медучреждения, кислорода хватит до 17:00.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отключении кислорода в Архонской больнице Северной Осетии. По предварительным данным, сломался кран на трубе подачи важного газа, поэтому главврач принял решение перевести пациентов в другие учреждения.

Однако было предложено повезти больных в Ардонскую больницу, где ранее тоже был кислородный сбой. Подробнее читайте в материале "Комсомолки".