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Происшествия4 ноября 2021 11:27

Прокуратура Северной Осетии начала проверку после отключения кислорода в Архонской ЦРБ

Пациентов экстренно перевозят в другие клиники
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе прокуратуры Северной Осетии сообщили о начале проверки информации о сбое в подаче медицинского кислорода в Архонской ЦБР. На место инцидента выехал и.о. прокурора республики Илья Иванов.

Как сообщили в Минздраве, жизни и здоровью пациентов ничто не угрожает. Их перевозят в другие медучреждения, кислорода хватит до 17:00.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отключении кислорода в Архонской больнице Северной Осетии. По предварительным данным, сломался кран на трубе подачи важного газа, поэтому главврач принял решение перевести пациентов в другие учреждения.

Однако было предложено повезти больных в Ардонскую больницу, где ранее тоже был кислородный сбой. Подробнее читайте в материале "Комсомолки".