В Северной Осетии ковид-пациентов эвакуируют из госпиталя из-за отключения кислорода

Врачи не хотят переводить пациентов в Ардонскую больницу, где уже были перебои с кислородом. Фото: социальные сети

4 ноября 2021 года в Северной Осетии произошел очередной сбой с подачей кислорода в ковид-госпитале. Администрация Архонской больницы сообщила о поломке крана китайского производства на кислородной трубе, поэтому пациентов начали экстренно перевозить в другие медучреждения.

2 ноября из Республиканской клинической больницы Северной Осетии начали распределять больных коронавирусом в Архонскую больницу - не хватало коек. Когда врачи справились с нагрузкой, все успокоились. Однако проблемы начали утром 4 ноября.

В Архонской клинике заметили перебои в подаче кислорода. Когда осмотрели подстанцию, стало ясно, что неполадки из-за сломанного крана, который нельзя быстро заменить. Глава учреждения принял решение переводить пациентов в другие больницы и вовсе на дом.

Сейчас во дворе клиники толпятся медики в спецодеждах, кареты "Скорой помощи" и больные. Те, кто не может дышать без посторонней помощи, переводят в Ардонскую больницу. Других же отправляют домой. Также рассматривают вариант перевести некоторых пациентов обратно в Республиканскую клинику, если там будут места.

Минздрав Северной Осетии прокомментировало ситуацию:

- В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Медицинским кислородом больница на данный момент обеспечена, система подачи также работает в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью пациентов нет. Дополнительно сообщаем, что реанимационных пациентов в больнице нет.

Обновление информации на 11:15

В больницу подвезли медицинский кислород, его хватит до 17:00. Медики сообщают, что нет причин для беспокойства, ситуация находится на контроле профильных ведомств.

Напомним, 11 октября в Ардонской больнице, куда сейчас отправляют больных коронавирусом, тоже произошел сбой в подаче кислорода. Как выяснилось, при переключении подачи жизненно важного газа с резервной рампы не сработал обратный клапан.

В ведомстве пояснили, что неисправность не нанесла никакого ущерба здоровью больных и в кратчайшие сроки была устранена. В реанимационном отделении медучреждения получают лечение 5 пациентов. Всего в больнице их 96.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии 9 августа в Северной Осетии - 9 человек погибли из-за отключения кислорода. Произошла авария на подстанции, главную (и единственную) трубу подачи газа прорвало. Администрация не успела перевести граждан в другие медучреждения, они погибли.

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