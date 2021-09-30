У погибших при отключении кислорода во Владикавказе пациентов украли деньги и золотые зубы

Инцидент запустил череду проверок медучреждений во всех регионах России Фото: Александр ГЛУЗ

Полиция Северной Осетии приняла заявления родственников погибших при отключении кислорода в клинической больнице Владикавказа. По их словам, у пациентов после смерти украли деньги, украшения и вырвали золотые зубы.

Ближайшая родня пациентов начала замечать пропажу имущества своих погибших матерей и отцов. Как рассказывает Давид Бичикаев, когда маму отправили в больницу, он давал ей с собой деньги на экстренный случай. После трагедии, он пришел в клинику забрать вещи и обнаружил, что в кошельке нет как минимум 7 тысяч рублей.

Врачи заверили, что ничего не знают и им было некогда следить за чужим имуществом. Давид не растерялся и подал заявление в полицию. К нему присоединилась еще одна женщина. Она утверждает, что с рук ее уже мертвой матери сняли кольцо. Она поняла это только на похоронах.

Также им рассказывали другие люди, что в больнице пропали фамильные драгоценности их родственников, цепочки с крестиками, серьги и даже золотые зубы. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Вечером 9 августа 2021 года медики Республиканской больнице скорой помощи заметили проблемы с передачей кислорода. Когда начали разбираться, выяснилось, что на кислородной подстанции произошла авария.

Всего скончались 9 человек - восемь женщин и один мужчина, все преклонного возраста. Им было от 47 до 85 лет, перед смертью они находились в крайне тяжелом состоянии. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что республика выделяла деньги на создание резервной кислородной трубы много месяцев назад. Однако, как оказалось, работы не были сделаны.

Позже полиция Северной Осетии задержала главного врача Республиканской больнице скорой помощи Владимира Плиева. Следствие полагает, что он ранее знал о технических проблемах на кислородной подстанции больницы.

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