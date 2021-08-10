Задержан главврач больницы Владикавказа, где пациенты погибли от отключения кислорода

Владимир Плиев. Фото: социальные сети

Полиция Северной Осетии задержала главного врача Республиканской больнице скорой помощи Владимира Плиева. В следственном комитете подтвердили эту информацию и добавили, что мужчина подозревается в халатности.

Следствие полагает, что Плиев ранее знал о технических проблемах на кислородной подстанции больницы. Если раньше это не приводило к большим отключения и трагическим последствиям, то случай 9 августа дал всем понять, насколько серьезна ситуация.

На настоящий момент следователи получили информацию о том, что пациенты начали умирать от нехватки кислорода за несколько дней до инцидента. Пока нет официального подтверждения. Сейчас Плиев задержан до выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отключении кислорода в больнице Владикавказа. Из-за аварии на подстанции 9 человек погибли, всем было от 47 до 85 лет. Они находились в тяжелом состоянии и скончались за 30 минут, пока не наладили резервную поставку кислорода.

Врил главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что республика выделяла деньги на создание резервной кислородной трубы много месяцев назад. Однако, как оказалось, работы не были сделаны.

Меняйло отметил, что с сегодняшнего дня в больницах Владикавказа будут налаживать систему резервной подачи кислорода. Сейчас клиника скорой помощи располагает запасами всего на 20 часов - многие пациенты нуждаются в кислороде.

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