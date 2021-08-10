Хватит на 20 часов: во Владикавказе проблемы с поставкой кислорода после смертельной аварии в больнице

Машины из Краснодара долго стояли в пробке Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республиканской клинической больнице скорой помощи Северной Осетии возникли проблемы с поставкой кислорода после аварии, случившей накануне. Ресурса осталось на 20 часов, сообщили на совещании с врио главы региона Сергеем Меняйло.

- Есть понимания, что с запасом кислорода проблем не будет? - спросил политик.

- С учетом того, что вчера в республику поступили машины из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, запас кислород по РКБ СМП составлял 20 часов. Плановую поставку из Краснодара ожидаем, - ответил ему представитель Минздрава.

- То есть, напряжения с поставкой кислорода не будет?

- Учитывая, что машина находилась длительное время в пробке, такой уверенности нет.

Пресс-служба СКР сообщила, что 10 августа был задержан главврач больницы Владимир Плиев по подозрению в халатности. Ранее СУ СКР по Северной Осетии возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц".

Прорыв кислородной трубы произошел под землей за пределами больницы

Сбой в системе подачи кислорода в COVID-госпитале Владикавказа случился 9 августа 2021 года, около 18 часов. В реанимации на тот момент находились 71 человек, на ИВЛ были 13 пациентов. В тот же вечер погибли девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Днем 10 августа стало известно об еще двух жертвах ЧП. Смерть одного из пациентов наступила от тромбоэмболии. Врачи не связывают ее с произошедшей аварией. По второму летальному случаю будет проводить дополнительная судебно-медицинская экспертиза.

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