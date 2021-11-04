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Происшествия4 ноября 2021 15:08

Полиция задержала ставропольца, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Прокуратура начала проверку, уже возбудили уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что против мужчины, сбежавшего с места смертельного ДТП возбудили уголовное дело и начали проверку. Он сбил двух пенсионерок и сбежал с места преступления. Одна женщина погибла, вторая попала в больницу.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении пресс-службы.

В ночь с 3 ноября в Светлограде мужчина на "Мазде" наехал на двух пожилых женщин. Известно, что он был пьян. Когда преступник понял, что произошло, он уехал с места ДТП и не оказал помощь пострадавшим.