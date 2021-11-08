На Ставрополье не сняли коронавирусные ограничения после нерабочей недели

После окончания нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в Ставропольском крае продолжают действовать новые коронавирусные ограничения. При этом губернатор региона Владимир Владимиров не стал продлевать выходные дни.

С 8 по 15 ноября школьники и студенты будут учиться в дистанционном формате; граждане старше 60 лет, которые не стали делать прививку, должны соблюдать обязательную самоизоляцию; работа общепитов ограничена, а массовые мероприятия отменены.

В общественные места вход все еще по QR-кодам и обязательное соблюдение масочного режима. Треть работников, которых перевели на удаленный режим, продолжат работать из дома.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, какие ограничения ввели в Ставропольском крае перед нерабочей неделей.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 494 новых случая коронавирусной инфекции. Число заболевших растет с каждым днем.