Полиция Ставрополья задержала 17-летнего водителя без прав на утилизированном авто

В Шпаковском округе во время ночного дежурства полицейские заметили странный автомобиль, которым быстро промчался мимо экипажа. Сотрудники ДПС поехали следом и потребовали остановить машину. Однако вместо этого водитель ускорился и попытался скрыться.

Началась погоня. Старенькое авто несколько раз вылетало на встречную полосу, пересекало двойную сплошную. Пришлось вызвать второй экипаж полиции, чтобы остановить нарушителя. Им оказался 17-летний подросток без прав, а машина - утилизированной.

- Автомобиль оказался утилизированным, на нем подросток установил подложные регистрационные знаки. Буйный водитель был доставлен в дежурную часть отдела полиции. В присутствии законного представителя он прошел процедуру освидетельствования, которая показала, что водитель был трезв, - сказано в сообщении ведомства.

На подростка завели семь административных актов, а его родителям придется выплачивать штраф в 20 тысяч рублей. Также мальчику грозит административный арест.