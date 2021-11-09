В 2022 году в Ставрополе построят парк с шестью эко-зонами

В Ставрополе по улице Ивана Щипакина после строительства дороги возведут новое место отдыха. Сквер будет разбит на условные природные зоны России: тундру, тайгу, степи, лесостепи, пустыни и полупустыни.

Также будут обустроены пешеходные и велодорожки, налажено освещение и т.д. Прогулочную зону украсят бионическими формами, легкими крытыми конструкциями, установят детские игровые и спортивные площадки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подготовке к Новому году в краевой столице. На главной площади города появится главная праздничная елка высотой в девятиэтажный дом. Однако из-за этого с площади Ленина уберут лес маленьких елочек - их перенесут на Крепостную стену.