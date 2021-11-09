Глава Ставрополья поручил проработать возвращение на очный режим обучения с 15 ноября

Губернатор Ставрополья сообщил в соцсети, что согласно полученным отчетам краевого Минобразования, за время каникул и работы в дистанционном формате эпидемиологическая обстановка в образовательной отрасли заметно улучшилась.

Что, по мнению Владимира Владимирова, позволяет рассмотреть вопрос о возвращении к очному формату обучения в школах, средних и высших образовательных учреждениях с 15 ноября 2021 года. Оценить эту возможнось губернатор поручил краевому министру образования Евгению Козюре, от которого будут ждать предложения.

- До конца этой недели дистанционка пока будет сохраняться, - отметил Владимиров. - Но бесконечно это продолжаться не может, давайте выходить в очный режим.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в регионе были введены нерабочие дни. В некоторых регионах раньше. Шесть субъектов продлили "коронавирусные каникулы". Ставропольский край делать этого не стал.